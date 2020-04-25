خلية أزمة واسط تصدر جملة من التوصيات بشأن الحظر الجزئي وحركة المواطنين وسير المركبات

2020/04/25 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

عقدت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة السيد المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي، وناقش الاجتماع سبل محاصرة انتشار فايروس "كورونا"، وابعاد العدوى عن المواطنين.

وأوضح المياحي بعد الاجتماع "انه جرى التأكيد على استمرار الحظر الجزئي في المحافظة، ودعوة الأهالي إلى الإلتزام بتطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة من حيث ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل الا للضرورات".

واشار السيد المحافظ "ان الخلية قررت تطبيق العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم لتقليل الزخم المروري، وافساح المجال أمام الفرق الطبية للتحرك بسهولة لمتابعة الفحوصات الميدانية".

كما تمت الموافقة عليدتخصيص المبالغ المالية اللازمة لشراء أجهزة فحص مختبرية، إضافة إلى إنشاء بناية للأمراض الإنتقالية، فيما وجهت الخلية إلى متابعة أوضاع الوافدين للمحافظة من خارج البلاد وتنظيم سجل صحي لهم ووضعهم تحت الحجر المنزلي لـمدة ١٤ يوم.

-------------------المكتب الإعلامي لمحافظ واسط25 نيسان 2020

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