وزير عراقي سابق يتهم إسرائيل بترشيح

2020/04/25 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أتهم القيادي في المجلس الاعلى، ووزير الداخلية الاسبق، باقر جبر الزبيدي، السبت (25 نيسان 2020)، إسرائيل بترشيح المدعو فهد المصري السوري الجنسية لقيادة الإرهاب في المنطقة.

وقال الزبيدي في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك"، إن "فهد المصري، مرشح إسرائيل لقيادة الإرهاب، وأن الهجمات الأخيرة المتكررة في كركوك وديالى وصلاح الدين، والهجوم الأخير في جرف النصر، توضح مقدار التوجه الجديد وحجم الأموال التي خصصت لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي بقيادات جديدة".

واضاف أنه "فيما تم إيقاف دعم "فيلق الرحمن" الإرهابي في سوريا من قبل إحدى دول الخليج بأوامر دولية عبر الهاتف".

وتابع أن "الماكنة الإعلامية الإسرائيلية تروج بقوة للمدعو (فهد المصري) وهذا أسلوب إستخباري معروف، في خلق شخصيات من العدم لصناعة ضغط إعلامي وسياسي على الداخل السوري، المصري الذي إستقر في فرنسا لفترة 24 عاما، ظهر فجأة على الساحة متحدثاً رسمياً للقيادة المشتركة للجيش الحر، ثم أعلن في 2016 تأسيس جبهة تضم قيادتين سياسية وعسكرية تحت إسم (جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا) وسط ترحيب من تل أبيب".

وتابع الزبيدي قائلا :"لا أعلم لماذا يتم إختيار رؤساء وزراء، ووزراء ممن إكتسبوا الجنسيات الأوربية منذ عام 2003 ليومنا هذا، ويبدو إن أغلب متعددي الجنسيات لديهم نكهة خاصة تحقق الرغبات".

واشار إلى أن "الخروقات الأخيرة لحدودنا (غرباً و شمالاً و جنوباً) مقدمات لعدوان "داعش" جديد يلوح في الأفق في ظل مصالح صراع سياسي محموم لتشكيل الحكومات الثلاث الأخيرة(علاوي، الزرفي، الكاظمي)".

وفهد المصري من مواليد 1 حزيران 1970 دمشق من أهالي حي الميدان من أسرة دمشقية عريقة محافظة ، متزوج ولديه ثلاث أولاد ويتقن العربية والفرنسية والإنكليزية.بدأت رحلته في المواجهة مع النظام السوري عندما كان طفلا في الـ 12 عاما في مدرسته في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية.

بغداد اليوم- بغداد

شدد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، السبت (25 نيسان 2020)، على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، وفق مبدأ القوة والمهنية، وبعيداً عن المحاصصة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، ان "موقف التيار الصدري ثابت و

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب كاطع الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، ان الوزير السياسي اقوى من المستقل، فيما اعتبر مفهوم التكنوقراط بانه ’’كلمة حق يراد بها باطل’’.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، اليوم السبت، (25 نيسان 2020)، أن الأموال الموجودة الآن لدى الحكومة العراقية تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الجاري، مبيناً أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب ال

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