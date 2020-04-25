بالصور.. اندلاع حريق شرق العاصمة العراقية

2020/04/25 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، باندلاع حريق في "بسطيات" وعمارة تجارية شرقي العاصمة بغداد....

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