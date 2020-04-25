عندما تدعو المدرسة القائمة في الحجر الصحي إلى المدرسة المفتوحة ... بقلم جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/04/25 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة يثير استمرار إغلاق المدارس قلقا وتعليقات كثيرة.



ويتساءل البعض: «هل سنتمكن من تنظيم الامتحانات؟»، «هل سيكون التلاميذ جاهزين؟»، لكن هذه الأسئلة ثانوية للغاية.



لأن الأهم، بالإضافة إلى صحة الجميع بالطبع، ليس الامتحانات واختبارات التقييم، ولكن تعليم كل واحد وتعلمه وتطوره المتناغم.



هذا هو موقف جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية حول هذه المسألة.



بادئ ذي بدء، نشير إلى أن الأطفال ليسوا جميعًا على ق ......





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