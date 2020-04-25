المراقبة التأمليّة الخبيثة، ومخاطر التجسّس على مجتمعاتنا ودولنا العربية: ولع دمج التكنولوجيا، وحياتنا في مجتمع -ما بعد الإنسانية- - عصام بن الشيخ

2020/04/25 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_بن_الشيخ المراقبة التأمليّة الخبيثة، ومخاطر التجسّس على مجتمعاتنا ودولنا العربية:ولع دمج التكنولوجيا، وحياتنا في مجتمع "ما بعد الإنسانية"د/ عصام بن الشيخ – الجزائر- 25/04/2020**************************************************** مخاطر كبيرة جدا تهدّد حياة جيل الألفية Y (1980-2000) وما بعده من شريحتي الأطفال والمراهقين في بلادنا العربية، بسبب تنافس النشاطات التكنولوجية وتمارين وتدريبا ......





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