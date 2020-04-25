الهاشمي: البيت السياسي الشيعي سيفتقد الكاظمي كثيراً إذا لم تمرر حكومته

2020/04/25 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

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رأي: سيفتقد البيت السياسي الشيعي الكاظمي كثيراً..خطواته هي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي واستقلالية علاوي، هذه جيدة للعراق ولشعبه، وقد تنجح في منع انحدار الاقتصاد، وربما يخفف من غضب الشارع المحتج على النظام السياسي..



لكن اذا رفضه شيعة الحكم سينتظروا طويلا حتى يجدوا مثله.

— Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) April 24, 2020

يرى الباحث السياسي هشام الهاشمي أن البيت السياسي الشيعي سيفتقد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كثيراً، في حال لم تمرر حكومته

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن خطوات الكاظمي هي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي واستقلالية علاوي، مبينا أن هذه الخطوات جيدة للعراق ولشعبه، وقد تنجح في منع انحدار الاقتصاد، وربما يخفف من غضب الشارع المحتج على النظام السياسي، لكن إذا رفضه شيعة الحكم سينتظرون طويلا حتى يجدوا مثله.

وأضاف، بشأن الانتخابات المبكرة، أنها تحتاج الى قانون منصف، واشراف نزيه يتطلب حل المفوضية وإعادة تشكيلها وفق قانون يضمن الاستقلالية.

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