الحلبوسي يبلغ السفير الكويتي بتطلع العراق إلى التعاون الاقتصادي

2020/04/25 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان.

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