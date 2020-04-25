قيادةعمليات البصرة تقوم بحملات دهم وتفتيش في مناطق شمال المحافظة

2020/04/25 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة باشرت وحدات الجيش العراقي متمثلة بالواء ٣٦ المدرع بحملات دهم وتفتيش في مناطق الكرمة وكذلك مناطق المعارضة بعد أحداث اليوم ألتي حصلت في تلك المناطق وتوجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال الذي توجهه إلى مكان الحادث على رأس قوة من مقر قيادة العمليات موجها أبناء تلك المناطق على البقاء […]

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