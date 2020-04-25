الصين تلغي عشرات التجارب المتعلقة بأدوية كورونا لهذا السبب

2020/04/25 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكد أحد كبار خبراء أمراض الجهاز التنفسي في الصين، إن بلاده تواجه تحديات في جهود تطوير علاجات مرض “كوفيد 19” لنقص المصابين الممكن إجراء التجارب السريرية عليهم، بعد انحسار وباء كورونا المستجد في البلاد.وبحسب صحيفة “تشاينا ساينس ديلي”، قال تشونغ نانشان، الذي يرأس الفريق الاستشاري الحكومي الذي يتابع الأزمة الصحية في البلاد، إن […]

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