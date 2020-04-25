استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا مع تراجع وفياته في الجزائر

2020/04/25 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 129 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمعدل اليومي للإصابات، فيما يسجل معدل الوفيات تراجعا منذ أمس الجمعة.وتشير الأرقام التي قدمتها الصحة الجزائرية اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في البلاد ليبلغ 3256 حالة، في حين وصلت حصيلة ضحايا المرض إلى 419.[…]

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