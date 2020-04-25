خلية أزمة واسط تقرر استمرار الحظر الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي على المركبات

2020/04/25 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطقررت خلية الازمة في واسط، اليوم السبت، استمرار الحظر الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي على المركبات.وقال مكتب المحافظ في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “خلية الأزمة في محافظة واسط عقدت، اليوم السبت، اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي، وناقش الاجتماع سبل محاصرة انتشار فايروس كورونا، وابعاد العدوى عن المواطنين”.وأوضح […]

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