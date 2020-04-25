لليوم 18 على التوالي.. لا اصابات جديدة بكورونا في ديالى

2020/04/25 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عدم تسجيل اي اصابات بفيروس كورونا لليوم الـ 18 على التوالي.وذكر مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في بيان، انه “تم وصول نتائج التحاليل المختبرية لحالتين كان مشتبه باصابتهما بوباء كورونا (سالبة) اي غير مصابة بالمرض”.واضاف “وبهذا لم تسجل محافظة ديالى اي اصابة مؤكدة بالمرض منذ 18 يوم على […]

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