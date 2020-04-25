خلية الازمة توصي باستمرار الحظر الجزئي في واسط

2020/04/25 | 22:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة في محافظة واسط، مساء اليوم السبت، باستمرار الحظر الجزئي وتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات في المحافظة.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "عقدت اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة المحافظ جميل المياحي، وناقشوا سبل محاصرة انتشار فيروس كورونا، وابعاد العدوى عن المواطنين".وأضافت انه "بعد الاجتماع انه جرى التأكيد على استمرار الحظر الجزئي في المحافظة، ودعوة الأهالي إلى الالتزام بتطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة من حيث ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل الا للضرورات".وأكدت الخلية انها "قررت تطبيق العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتقليل الزخم المروري، وافساح المجال أمام الفرق الطبية للتحرك بسهولة لمتابعة الفحوصات الميدانية".وأشارات الى انه "تمت الموافقة على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لشراء أجهزة فحص مختبرية، إضافة إلى إنشاء بناية للأمراض الإنتقالية".وبينت انها "وجهت متابعة أوضاع الوافدين للمحافظة من خارج البلاد وتنظيم سجل صحي لهم ووضعهم تحت الحجر المنزلي لـمدة 14 يوما".

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