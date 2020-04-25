خلية أزمة واسط توصي باستمرار الحظر الجزئي وتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات

2020/04/25 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ واسط عقدت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي، وناقش الاجتماع سبل محاصرة انتشار فايروس “كورونا”، وابعاد العدوى عن المواطنين.واكد المياحي في بيان تلقته /المعلومة/، على “استمرار الحظر الجزئي في المحافظة، ودعوة الأهالي إلى الإلتزام بتطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة من حيث ارتداء الكمامات والكفوف […]

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