بعد الإنفصال عن الحشد.. رسالة من آمر لواء أنصار المرجعية “تثير شجون” رواد مواقع التواصل الإجتماعي

2020/04/25 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كتب امر لواء انصار المرجعية، احد الالوية التابعة للعتبات والمنفصلة مؤخرًا عن الحشد الشعبي، السيد حميد الياسري، رسالة من جزيرة نينوى إلى “الاحرار من الشعب العراقي”.ونشرت صفحة اعلام لواء المرجعية، رسالة الياسري مع مجموعة صور لمنشورات لناشطين داعمة للياسري، مع رسالة بعثها الياسري من موقع التحاقه في جزيرة نينوى.وجاء في […]

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