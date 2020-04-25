وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف في العالم

2020/04/25 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم اليوم السبت، 200 ألف شخص.ومن المتوقع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين في غضون الأيام المقبلة، وفقا لإحصاء “رويترز”.وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم.وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 52400 حالة وفاة حتى صباح […]

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