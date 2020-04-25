عبد المهدي يصدر توجيهاً بخصوص تمويل رواتب كردستان

2020/04/25 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، توجيهاً بخصوص تمويل رواتب إقليم كردستان.

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