محافظ واسط ينذر الشركات المتلكئة : في حال عدم التقدم في العمل ستدرجون في

2020/04/25 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط اصدر محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مساء اليوم السبت، تحذيرا شديد اللهجة للشركات العاملة في المحافظة التي تتلكأ في القيام بأعمالها، حيث ذكر "في حال عدم التقدم في العمل سيتم إدراج الشركات المتلكئة إلى القائمة السوداء ومنعها من استلام اي عمل".وقال المياحي في نص حديثه، "إجتمعنا بالشركات العاملة في المحافظة والتي تنفذ مشاريع خدمية مهمة في عدد من أحياء مدينة الكوت، وجهنا بضرورة الإسراع برفع وتيرة العمل، وتجاوز معرقلات المرحلة الماضية..وأكد، أوعزنا بتوجيه إنذار قضائي نهائي للشركات العاملة في حي الجهاد وحي الحوراء وغيرها من المشاريع المتلكئة..وفي حال عدم تقدم العمل بشكل ملحوظ سيُصار إلى سحب العمل والتنفيذ المباشر، وادراج هذه الشركات ضمن القائمة السوداء ومنعها من إستلام أي عمل في واسط..واضاف، تعهدنا بتسهيل عمل الشركات التي تتحقق تقدما ملحوظا للاسراع بإنجاز المشاريع المناطة بها ولا نقبل أي تلكؤ لأي سبب كان.واختتم حديثه قائلاً، الأسابيع القادمة ندخل في مراحل الإنجاز المهمة والنهائية في حي الضباط وأحياء عزيزة أخرى..

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