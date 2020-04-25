الحشد الشعبي يفتش عدة مناطق في صحراء الأنبار

2020/04/25 | 22:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، السبت، عدة مناطق في صحراء الأنبار لملاحقة خلايا داعش الإرهابي.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان قوة من لواء عامرية الصمود في الحشد بالتنسيق بالاشتراك مع لواء مغاوير عمليات الأنبار شرعوا بتفتيش مناطق صحراء الأنبار، مشيرا الى ان العملية شملت مناطق غرب بحيرة الرزازة ومنطقة ثميل لضمان خلوها من

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