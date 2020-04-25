القوى الشيعية تشترط تمرير حكومة الكاظمي بـ

2020/04/25 | 22:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرانتهى اجتماع رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة 24 نيسان/أبريل، مع قادة الكتل السياسية الشيعية في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بالاتفاق على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الحكومية المقترحة، ومساواة المكونات في التقسيمات الوزارية.

رئيس كتلة بدر لـ"ألترا عراق": الاجتماع الذي عقد في منزل العامري انتهى بالاتفاق على إجراء تغيير ببعض المرشحين للكابينة الوزارية

قال رئيس كتلة بدر في مجلس النواب حسن شاكر لـ"ألترا عراق"، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل العامري بين القوى الشيعية السبعة، والرئيس المكلف، انتهى بالاتفاق على إجراء تغيير ببعض المرشحين للكابينة الوزارية وترشيح بدلاء عنهم".

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أضاف أن "قادة الكتل أخبروا الكاظمي بأنهم لا يمانعون اختيار مرشحين مستقلين ضمن الكابينة الوزارية، شرط أن يراعي مبدأ التوازن والمساواة في توزيع الحقائب الوزارية"، مبينًا أن "التشكيلة الحكومية الجديدة، ستكون مقسمة بين المكونات وفق ما نص عليه الدستور".

وبشأن رفض الأسماء التي وردت في القائمة المسربة، يقول شاكر إن "بعض الأسماء عليها ملفات فساد وأخرى مثيرة للشك، ولا تمتلك المؤهلات الكافية لإدارة وزارة، بالتالي الكاظمي يمتلك الوقت الكافي لمعالجة كابينته الوزارية من أجل الوصول إلى توافقات مع الكتل الشيعية ومن ثم السنية والكردية".

ولفت رئيس الكتلة البرلمانية إلى أن "القوى الشيعية اعترضت على تولي الكتل السنية والكردي ترشيح وزرائهم، مطالبة الرئيس المكلف أن يمنحها ذات الحرية في الاختيار والترشيح".

من جانبه، يرى النائب عن تحالف سائرون، صادق السليطي أن التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلاد، تضع جميع رؤساء الكتل السياسية الكبيرة أمام مسؤولية تاريخية وكبيرة للمضي في تشكيل الحكومة، محذرًا أن "عدم تمرير الحكومة الحالية سيؤجل اختيار المكلف الجديد لأكثر من عام".

وعن مهام الحكومة الجديدة في حال تشكلت، يتحدث السليطي لـ"ألترا عراق"، بالقول، إن "حكومة الكاظمي في حال مررت أمامها هدفان، الأول هو تهدئة الوضع الأمني، والثاني التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة"، معتبرًا إياها "الفرصة الأخيرة"، داعيًا الكتل السياسية إلى "منح الرئيس المكلف مساحة واسعة ومزيدًا من التنازلات عن بعض المكتسبات للمضي في تشكيل حكومته".

نائب: عدم تمرير الحكومة الحالية سيؤجل اختيار المكلف الجديد لأكثر من عام

وأكد عضو مجلس النواب أن "الحكومة المقبلة أما أن تكون مشكلة من جميع المكونات، ويخول رئيس الوزراء في اختيار أعضائها ويشرك الجميع في الرأي، أو إبعاد الكتل السياسية جميعها عن هذا الملف ورفض تدخلاها في اختيار وطرح الأسماء".

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كان النائب عن كتلة سائرون في مجلس النواب غايب العميري، قال في تصريح تابعه "الترا عراق"، يوم 25 نيسان/أبريل، إن"المناقشات والاجتماعات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء الكاظمي مستمرة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية"، فيما هاجم رئيس كتلة الفتح محمد الغبان، آلية ترشيح الكابينة الوزارية القادمة، واصفًا تعامل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ"الازدواجي".

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