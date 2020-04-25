عمليات البصرة تتوعد مفتعلي النزاعات المسلحة بإجراءات مشددة

2020/04/25 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، النزاعات المسلحة بإجراءات مشددة فيما أكدت أن "وحدات الجيش العراقي باشرت بحملات دهم وتفتيش.

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