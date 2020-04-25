أستون فيلا يعلن تأجيل 25% من رواتب لاعبيه

2020/04/25 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم السبت، أن لاعبيه والجهاز الفني للفريق الأول والإدارة العليا، سيؤجلون 25% من أجورهم لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وأستون فيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز، يعلن تأجيل رواتب لاعبيه، بعد تحركات مماثلة من جانب ساوثهامبتون ووستهام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد.وقال كريستيان بارسلو الرئيس […]

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