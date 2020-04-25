2020/04/25 | 22:27 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم السبت، أن لاعبيه والجهاز الفني للفريق الأول والإدارة العليا، سيؤجلون 25% من أجورهم لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأستون فيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز، يعلن تأجيل رواتب لاعبيه، بعد تحركات مماثلة من جانب ساوثهامبتون ووستهام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد.
وقال كريستيان بارسلو الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستون فيلا يعلن تأجيل 25% من رواتب لاعبيه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأستون فيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز، يعلن تأجيل رواتب لاعبيه، بعد تحركات مماثلة من جانب ساوثهامبتون ووستهام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد.
وقال كريستيان بارسلو الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستون فيلا يعلن تأجيل 25% من رواتب لاعبيه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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