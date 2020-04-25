عاجل: خلية أزمة واسط توصي باستمرار الحظر الجزئي وتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات 

2020/04/25 | 22:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة السيد المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي، وناقش الاجتماع سبل محاصرة انتشار فايروس "كورونا"، وابعاد العدوى عن المواطنين.

وأوضح المكتب الاعلامي للمياحي في بيان تلقته الغد برس ان خلال الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار الحظر الجزئي في المحافظة، ودعوة الأهالي إلى الإلتزام بتطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة من حيث ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل الا للضرورات".





واشار المحافظ "ان الخلية قررت تطبيق العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم لتقليل الزخم المروري، وافساح المجال أمام الفرق الطبية للتحرك بسهولة لمتابعة الفحوصات الميدانية".





واضاف "كما تمت الموافقة عليدتخصيص المبالغ المالية اللازمة لشراء أجهزة فحص مختبرية، إضافة إلى إنشاء بناية للأمراض الإنتقالية، فيما وجهت الخلية إلى متابعة أوضاع الوافدين للمحافظة من خارج البلاد وتنظيم سجل صحي لهم ووضعهم تحت الحجر المنزلي لـمدة ١٤ يوم".

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