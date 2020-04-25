2020/04/25 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 21 من الملامسين لحالات سابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 21 من الملامسين لحالات سابقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 21 من الملامسين لحالات سابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).