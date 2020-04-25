شاهد: صحة الرصافة تنشر خارطة الإصابات الـ29 المسجلة اليوم.. ومدينة الصدر تتصدر القائمة التراكمية بـ94 إصابة!

2020/04/25 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل ٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 21 حالة من الملامسين لحالات موجبة سابقة مسجلة.وقال الدكتور الساعدي ان “صحة الرصافة رصدت ٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا وكانت كالاتي:.5 حالات من عائلة واحدة ملامسين لحالة موجبة 1- فتاة بعمر 16 […]

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