البصرة تعلن عن خمس براءات اختراع

2020/04/25 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة البصرة اليوم السبت، عن خمس براءات اختراع.وقال مراسلنا في المحافظة، ان “جامعة البصرة اعلنت، عن خمس براءات اختراع من ابتكار الفريق البحثي العلمي في الجامعة منها فلتر ورقي به سواب طبي لعزل الفيروس، وأقراص معقمة للمياه الثقيلة والانهار، اضافة الى الوسط الناقل”.

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