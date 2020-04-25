صحة النجف الاشرف: شمول جميع المنتسبين بقطع الاراضي

2020/04/25 | 22:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف اكد مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف رضوان الكندي، السبت، حصول موافقة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري على شمول جميع منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف بجميع عناوينهم واختصاصاتهم بقطع الاراضي السكنية.وبين الكندي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الموافقة حصلت على كتاب سبق لدائرة الصحة ان رفعته للمحافظة وان المحافظ وافق على […]

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