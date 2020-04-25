وزارة الصحة تعلن تسجيل 55 اصابة و20 حالة شفاء من كورونا في العراق

2020/04/25 | 23:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل ٥٥ إصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أشارت إلى تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “وزارة الصحة والبيئة تؤكد على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية وخطورة التراخي في تطبيق توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا مما

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