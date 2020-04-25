لتضحياتهم ..صحة النجف تعلن شمول منتسبيها بقرار منح قطع اراضي سكنية

2020/04/25 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلن صحة النجف الاشرف، موافقة المحافظ لؤي الياسري على شمول جميع منتسبي الصحة بجميع عناوينهم واختصاصاتهم بقطع الاراضي السكنية.واوضح مدير عام دائرة رضوان الكندي في بيان، ان الموافقة حصلت على كتاب سبق لدائرة الصحة ان رفعته للمحافظة وان المحافظ وافق على شمول موظفي العقود بقطع الاراضي اسوة ببقية زملائهم". وذكر، ان "توزيع قطع الاراض يأتي بناء على ما أبداه منتسبو الصحة من بطولة كبيرة واداء متميز في محاربة فايروس كورونا وحماية ابناء المدينة من خطره".

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