وصول طائرة العراق من دبي الى بغداد وعلى متنها 158 عراقياً

2020/04/25 | 23:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن وصول 158 مواطناً عراقياً الى ارض الوطن بعد ان تم اجلائهم من قطاع دبي عبر طائرة الخطوط الجوية العراقية من طراز B7373-800/YI-ASW استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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