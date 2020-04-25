عادل عبد المهدي يصدر توجيهاً بخصوص تمويل رواتب كردستان

2020/04/25 | 23:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، توجيهاً بخصوص تمويل رواتب إقليم كردستان. ووفقا لوثائق حصلت عليه وكالة صدى ، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بوجوب قيام الوزرات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2) لسنة 2019 منها تنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزرات

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