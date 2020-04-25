حزب الكربولي يقرر عدم المشاركة بحكومة الكاظمي: لن نكون شهوداً على توزيع “المغانم”

2020/04/25 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن حزب الحل بزعامة الكربولي أنه لن يشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الحزب في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “الحزب لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وإدعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لإحتكار إستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين”.وتابع […]

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