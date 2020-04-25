ماهية الإبادة الجماعية

2020/04/25 | 23:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فواز حجي المقدمة: في الطليعة أود الاشارة الى إتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الاول 1948, أي قبل يوم واحد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1951, حيث صادقت عليها لحد الآن 146 دولة, والتي تعتبر الضامن القانوني الأبرز للحماية من الإبادة الجماعية, …

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