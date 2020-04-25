2020/04/25 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النفط: العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019 من مبيعات النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النفط: العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019 من مبيعات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).