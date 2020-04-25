مقرر خلية الازمة يطالب بإجراء عشرة الاف فحص يوميا للرصافة: عدد الاصابات فيها مقلق جدا

2020/04/25 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد مقرر خلية الازمة جواد الموسوي، السبت، ان الإصابات المسجلة بجانب الرصافة لهذا اليوم عددها مقلق جدا وعلى الجهة المسؤولة عن هذا الجانب من بغداد اجراء فحوصات لما لا يقل عن عشرة آلاف شخص يوميا .وقال الموسوي في بيان ان "تفاقم الأعداد في جانب الرصافة نتيجه حجر الوافدين القادمين من خارج العراق جميعهم في الرصافة وتنصل المحافظات عن تلك المسؤولية، بالاضافة الى تحملها مسؤولية حجر الملامسين للكرخ ايضا بالاضافة الى ملامسين الرصافة".

وأضاف، ان "قلة الموارد المالية والتجهيزات المتوفرة ناهيك عن قلة الفحوصات الطبية لاهالي الرصافة كانت سبب في تزايد الأعداد لهذا اليوم حيث تم تسجيل 29 اصابة جديدة بفايروس كورونا"، محذرا من "مغبه التهاون بالإجراءات والتي قد تضاعف أعداد المصابين في قابل الأيام".وأوضح ان "خلية الازمة النيابية ومقررها ستكون متواجدة يوميا في الدوائر الصحية لقاطع الرصافة اعتبارا من يوم غد لمراقبة الوضع عن قرب وزيادة الدعم المقدم لهذا القطاع الصحي وعلى وزارة الصحة التعاون مع خلية الازمة بهذا الصدد خلال اقل من 48 ساعة تفاديا لأمور لا تحمد عقباها قد تفتك بحياة المواطنين".

بغداد اليوم - البصرة

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وقال مدير مكتب حقوق الانسان في

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وبحسب بيان صدر عن المحافظة، فان "خلية الأزمة في واسط، عقدت اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة ال

بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو خلية الازمة الصحية في العاصمة العراقية، بغداد / الرصافة د.



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وقال الحسيني في حديث خص به، (بغداد اليوم)، ان "التذبذب

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