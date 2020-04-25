أدب المقاومة و أزمة الواقع الثقافي العربي - كريم محمد الجمال

2020/04/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال الحكم على أي مجتمع من حيث التقدم والتخلف يتم من خلال عدة مقاييس ومعايير ، ويأتي في مقدمتها السلوك الاجتماعي والحضاري وأهم النقاط الكاشفة عن ذلك هو الواقع الثقافي .والمتابع الجيد لواقعنا الثقافي العربي سيجد حالة من التراجع علي عدة مستويات ، ولا بد من الربط بين التراجع الاجتماعي والانحدار الثقافي ووضع تلك القاعدة كأساس لفهم وتحليل الواقع الاجتماعي واستخلاص أسباب التراجع .



وبنظرة متأنية متفحصة نجد أن ......





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