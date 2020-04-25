طاحونة العنف الاسري ستستمر بالدوران ما لم نوقفها - نساء الانتفاضة

2020/04/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نساء_الانتفاضة احدثت حادثة حرق ثم مفارقة الشابة ملاك حيدر الزبيدي للحياة زوبعة في اوساط المجتمع العراقي في الايام القليلة الماضية واصبح موضوع العنف ضد المرأة مرة اخرى يتصدر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



حين استيقظت ذلك اليوم على خبر حرق الشابة العراقية ذات العشرين من العمر "ملاك" ايقض الخبر عندي ذاكرة اليمة من طفولتي كانت قد دفنت في طيات الذاكرة منذ اكثرمن اربعة عقود.



كنا مجموعة صغيرة من الصديقات ......





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