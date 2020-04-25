2020/04/25 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، السبت، 14 قرارا مهما.وادناه قرارات خلية الازمة المركزية في بابل: 1_ يكون حظر التجوال من الساعه 6مساء لغاية 7 صباحا اعتبارا من يوم الاحد 26/4 مع شمول يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام وبالاستثنأت والإجراءات المعمول بها سابقا وسيتم تقييم الوضع يوميا 2_ الاستمرار بمنع التجمعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في بابل تصدر 14 قرارا مهما) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في بابل تصدر 14 قرارا مهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).