النقل تعلن عن رحلات لاجلاء عراقيين عالقين بدولتين

2020/04/25 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الاحد ، استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .وذكرت الوزارة في بيان، ان" الجدول يتضمن ثلاث رحلات بواقع رحلتين الى (موسكو) ورحلة واحدة الى(القاهرة) لأعادة العراقيين العالقين الى أرض الوطن".

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