المنافذ الحدودية :توريد البضائع الايرانية الى العراق تحدد بيوم واحد في كل اسبوع

2020/04/25 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود مع إيران، بعدما أعلن حاكم مدينة “بانة” الإيرانية استئناف النشاط الاقتصادي مع منافذ العراق الحدودية، لكنها كشفت عن قرار بفتح ثلاثة منافذ ليوم واحد في الأسبوع.وقال رئيس الهيأة، عمر الوائلي : “بناءً على طلب المحافظات بفتح بعض المنافذ، رُفع الطلب من هيأة المنافذ الحدودية الى رئيس مجلس الوزراء لفتح بعض المنافذ الحدودية مع الجمهورية الإيرانية”، مبيناً أن “الموافقة جاءت بفتح كل من منفذ الشلامجة، وزرباطية ومندلي، الحدودي، وليوم واحد بالأسبوع”.وأوضح، أن “القرار لم ينفذ لغاية الآن، لعدم الالتزام بالتعليمات المتخذة بخصوص الإجراءات الصحية، ولمصلحة المواطنين لم يتم تطبيقه من قبل المنافذ الحدودية”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة بانة غرب إيران “محمد أمين زادة” استئناف إيران نشاطها الاقتصادي مع العراق وعودة التبادل التجاري بين البلدين بدءاً من اليوم السبت.واغلقت المنافذ الحدودية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران، قبل نحو شهرين، منذ بدء تفشي فايروس كورونا المستجد في إيران، وتسجيلها معدل إصابات عالي..

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