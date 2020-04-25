مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مصرف في لبنان

2020/04/25 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان توصياته للحكومة يوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين، حتى العاشر من مايو.لكنه قال إنه يجب استعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

وفي ظل أزمة مالية تسببت في التخلف عن سداد ديون سيادية وخفضت قيمة العملة، أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر التجول ليلا للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة يوم الجمعة.

وتراجعت الإصابات الجديدة إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية.



وسجل لبنان 696 حالة إصابة بالفيروس و22 حالة وفاة حتى الآن.



وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثماني إصابات جديدة يوم الجمعة.

وقال مجلس الدفاع إنه يجب تمديد فترة العزل "لتجنب موجة ثانية من الوباء من شأنها أن تشكل كارثة لا تحتمل".

ووضع المجلس جدولا زمنيا من خمس مراحل، تبدأ الأولى في 27 أبريل والأخيرة في الثامن من يونيو.



على أن يعود للحكومة تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيُسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ووفقا للمراحل الزمنية وضمن شروط معينة.

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