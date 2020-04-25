محافظ كربلاء: اجراءات التسهيلات لحركة المواطنين تبدأ من السادسة صباحا وحتى السابعة مساءا والدوام بنسبة 25%

2020/04/25 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجافظ كربلاء نصيف الخطابي، بان اجراءات التسهيلات المقننة لحركة المواطنين تبدأ من يوم غد من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساءا مع الالتزام باجراءات السلامة.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته “العهد نيوز” اليوم السبت، ان “حظر التجوال سيكون فاعل ومشدد بعد الساعة السابعة مساءا ومنع كافة اشكال التجمعات اثناء وقت تسهيل حركة المواطنين” […]

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