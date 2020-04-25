2020/04/25 | 23:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشديد على قطع مركز البصرة والجسور وتوزيع قوات الامن لفرض الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد على قطع مركز البصرة والجسور وتوزيع قوات الامن لفرض الحظر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد على قطع مركز البصرة والجسور وتوزيع قوات الامن لفرض الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).