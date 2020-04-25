الغضبان: لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او المخصصات والموضوع بيد الحكومة المقبلة

2020/04/25 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، السبت (25 نيسان 2020)، أنه لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او المخصصات للموظفين، فيما أشار الى أن هذا الموضوع بيد الحكومة المقبلة.

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت، ضرورة الإسراع بحسم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة

بغداد اليوم-بغداد

كشف المختص في قسم الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ، زياد حازم، السبت 25-4-2020، عن تسجيل 21 إصابة في صفوف العراقيين العائدين الى البلاد عبر مطار بغداد الدولي.

وقال حازم في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الرحلات الجوية للعرا

بغداد اليوم- متابعة

أتهم القيادي في المجلس الاعلى، ووزير الداخلية الاسبق، باقر جبر الزبيدي، السبت (25 نيسان 2020)، إسرائيل بترشيح المدعو فهد المصري السوري الجنسية لقيادة الإرهاب في المنطقة.

وقال الزبيدي في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك"،

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