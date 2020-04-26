النقل تعلن وصول الطائر الاخضر من دبي الى بغداد وعلى متنه 158 عراقياً

2020/04/26 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن وصول 158 مواطناً عراقياً الى ارض الوطن بعد ان تم اجلائهم من قطاع دبي عبر طائرة الخطوط الجوية العراقية من طراز B7373-800/YI-ASW استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وذكرت الوزارة في بيان لها، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم تهيئة عدد من باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود […]

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