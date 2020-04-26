البصرة تأمر قطعات الأمن بتشديد حظر التجوال وتخص ناحية بعينها (صور)

2020/04/26 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمرت الإدارة المحلية في محافظة البصرة يوم السبت قوات الأمن بتشديد حظر التجوال في عموم المحافظة خاصة في ناحية الهارثة، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ووفق الأوامر الصادرة من رئيس خلية الأزمة محافظ البصرة أسعد العيداني، واطلعت عليها شفق نيوز، فإن السيطرة المركزية لقوات الأمن بالبصرة أوعزت إلى جميع القطعات بتشديد إجراءات حظر التجوال وخاصة في ناحية الهارثة التي شهدت مساء السبت نزاعاً عشائرياً مسلحاً.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في البصرة عقب تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الأسبوع الأخير.

من جانبه، قال ضابط استخبارات شرطة النجدة، الرائد مقداد الشمري، لشفق نيوز أن "مديرية شرطة النجدة مستمرة وفي شتى الاوقات في تطبيق حظر التجوال الصحي الذي اعلنت عنه خلية الازمة في البصرة".

وأشار إلى أن "الإجراءات تضمنت محاسبة المتجولين بالدراجات النارية والمركبات التي لم تلتزم بحظر التجوال الصحي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".

من جهتهم، رحب مواطنون تحدثت إليهم شفق نيوز، بالاجراءات التي تقوم بها شرطة النجدة وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى، داعين جميع أبناء محافظة البصرة إلى مد يد التعاون مع مختلف صنوف القوات الامنية التي تطبق الحظر الصحي في مركز المحافظة والاقضية والنواحي .

وأعلنت مديرية أفواج طوارئ محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم السبت، نصب حواجز أمنية في عموم المحافظة لتطبيق حظر التجوال الصحي وتقديم المساعدة للملاكات الصحية، وفيما بينت ان هذا الاجراء جاء تطبيقا لقرارات خلية الازمة في المحافظة، اكدت توقيف 128 مخالفا وحجز أكثر من 370 عجلة ودراجة نارية مخالفة.

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