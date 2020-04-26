رئيس كتلة: قرار ايقاف رواتب الاقليم صحوة ضمير ام ازمة جديدة؟

2020/04/26 | 00:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طرح رئيس كتلة [الوطن اولا] محمد اقبال الصيدلي، اليوم السبت، عدة اسئلة حول اسباب ايقاف رواتب اقليم كردستان.

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