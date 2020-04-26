المالية تشرع بفتح حسابات للاتحاد الرياضية

2020/04/26 | 00:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الشباب والرياضة، ان وزارة المالية ستشرع الأسبوع الحالي بإجراءات فتح حسابات الاتحادات الرياضية ومن ثم تحويل المبالغ لإطلاق رواتب ومنح الاتحادات الرياضية لعام 2020.

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