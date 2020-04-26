محافظ النجف يوجه بشمول جميع منتسبين دائرة صحة النجف بقطع الاراضي

2020/04/26 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، بشمول جميع منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف بتوزيع قطع الاراضي السكنية وحسب الضوابط.وقال الياسري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “توزيع قطع الاراضي السكنية يأتي بناء على ما قدمه منتسبي دائرة الصحة من بطولة كبيرة واداء متميز في محاربة الفايروس وحماية ابناء المدينة من خطر للفايروس […]

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