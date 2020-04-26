القبض على اكثر من 30 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد

2020/04/26 | 00:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على اكثر من ٣٠ الف مخالف لحظر التجوال منذ بدايته.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس" انه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٥ نيسان القبض على ٣٠٩١٨ مخالفاً، فيما حجزت ١٦٤٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧١٩٢٩ غرامة، كما سهلت دخول ٤٧٨٠٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".واضافت انه "في الوقت الذي تدعو فيه قيادة عمليات بغداد الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال، فانها تؤكد ان تشكيلاتها لن تتهاون مع المخالفين"، مشيرة الى انها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم"

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